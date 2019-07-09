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09.07.2019, 10:59

Прожиточный минимум: как изменился и на что влияет

Прожиточный минимум: как изменился и на что влияет

В ГФС напомнили, что с 1 июля изменился размер прожиточного минимума, и объяснили, на какие показатели он повлиял

С 1 июля изменился размер прожиточного минимума. Его следует учитывать при индексации зарплат и начислении алиментов. Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

В ГФС напоминают, что с 1 июля размер прожиточного минимума составляет:

  • общий показатель - 1936 грн;
  • детям до 6 лет - 1699 грн;
  • детям в возрасте от 6 до 18 лет - 2118 грн;
  • трудоспособным лицам - 2007 грн;
  • нетрудоспособным лицам - 1564 грн.

Новый размер прожиточного минимума учитывается при индексации доходов населения. Согласно п. 4 Порядка проведения индексации денежных доходов населения №1078, индексации подлежат доходы населения в пределах прожиточного минимума, установленного для соответствующих социальных и демографических групп населения. То есть, индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн. Кроме того, новый размер прожиточного минимума необходимо учитывать при удержании алиментов. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста: для детей до 6 лет - не менее 849,50 грн (1699 грн × 50%); для детей от 6 до 18 лет - не менее 1059,00 грн (2118 грн × 50%).

Без изменений остаются:

  • минимальная заработная плата - 4173,00 грн;
  • минимальный единый социальный взнос - 918,06 грн;
  • максимальная величина дохода застрахованного лица, на которую начисляется единый взнос 62595 грн;
  • максимальный размер начисленного ЕСВ: 13 770,90 грн (62 595 грн х 22%) или 5264,24 грн (62 595 грн х 8,41%) при начислении ЕСВ на зарплату работника-инвалида;
  • размер налоговой социальной льготы;
  • предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы;
  • предельный размер суточных;
  • сумма необлагаемого дохода в виде подарков;
  • сумма нецелевой благотворительной помощи;
  • ставка налога на недвижимое имущество;
  • ставки единого налога.

Подробнее читайте: ЛІГА:Закон: Главные налоговые изменения от 1 июля

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Теги: ГФС, алименты, прожиточный минимум, индексация
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