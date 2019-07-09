Прожиточный минимум: как изменился и на что влияет

С 1 июля изменился размер прожиточного минимума. Его следует учитывать при индексации зарплат и начислении алиментов. Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

В ГФС напоминают, что с 1 июля размер прожиточного минимума составляет:

общий показатель - 1936 грн;

детям до 6 лет - 1699 грн;

детям в возрасте от 6 до 18 лет - 2118 грн;

трудоспособным лицам - 2007 грн;

нетрудоспособным лицам - 1564 грн.

Новый размер прожиточного минимума учитывается при индексации доходов населения. Согласно п. 4 Порядка проведения индексации денежных доходов населения №1078, индексации подлежат доходы населения в пределах прожиточного минимума, установленного для соответствующих социальных и демографических групп населения. То есть, индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн. Кроме того, новый размер прожиточного минимума необходимо учитывать при удержании алиментов. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста: для детей до 6 лет - не менее 849,50 грн (1699 грн × 50%); для детей от 6 до 18 лет - не менее 1059,00 грн (2118 грн × 50%).

Без изменений остаются:

минимальная заработная плата - 4173,00 грн;

минимальный единый социальный взнос - 918,06 грн;

максимальная величина дохода застрахованного лица, на которую начисляется единый взнос 62595 грн;

максимальный размер начисленного ЕСВ: 13 770,90 грн (62 595 грн х 22%) или 5264,24 грн (62 595 грн х 8,41%) при начислении ЕСВ на зарплату работника-инвалида;

размер налоговой социальной льготы;

предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы;

предельный размер суточных;

сумма необлагаемого дохода в виде подарков;

сумма нецелевой благотворительной помощи;

ставка налога на недвижимое имущество;

ставки единого налога.

Подробнее читайте: ЛІГА:Закон: Главные налоговые изменения от 1 июля