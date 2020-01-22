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Просто и дешево. Дубилет рассказал, что будет с акцизными марками

Просто и дешево. Дубилет рассказал, что будет с акцизными марками
22.01.2020, 11:42

На обычные акцизные марки будут наносить штрих-код, считываемый стандартными для магазинов устройствами

Кабинет министров планирует внедрить в Украине электронную акцизную марку - систему, позволяющую отслеживать продукцию в электронной форме с момента ее производства до продажи. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр Дмитрий Дубилет.

По его словам, сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную", а это колоссальные убытки для бюджета - 5-10 млрд грн в год. Министр добавил, что последние несколько лет у нас уже пытались запустить систему электронных акцизных марок. "Как и подобает большим ИТ-проектам в нашей стране, под этим соусом было распилено огромные бюджеты (один кейс был особенно вопиющим, сейчас готовим документы в органы)", - написал Дубилет.

Он подчеркнул, что ранее внедрение этой системы требовало больших затрат и немалого количества времени, но правительство нашло решение, позволяющее сделать все это почти без дополнительных инвестиций для бизнеса и государства, и гораздо быстрее.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-коды не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", - говорится в сообщении.

Таким образом, по словам Дубилета, может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки. "Это позволит создать простое мобильное приложение, которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка", - подчеркнул министр и добавил, что перед запуском системы ее будут тестировать на всю страну.

 

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алкоголь акцизная марка акцизы
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