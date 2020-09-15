ProZorro интегрировался с Госказначейством. Что это дает

Система электронных публичных закупок ProZorro завершила интеграцию с Государственной казначейской службой. Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.

В результате интеграции информация о всех оплатах по договорам о закупках Госказначейства будет отображаться на портале ProZorro, говорится в сообщении.

"Интеграция с Госказначейством позволит предпринимателям получить информацию насколько то или иное учреждение добросовестно платит по свои обязательствам, и даст возможность проверять наличие оплат в резонансных закупках", - объяснил гендиректор ProZorro Василий Задворный.

Обмен информацией между ProZorro и Госказначейством производится на основе данных распорядителей бюджетных средств. После того, как казначейство проводит платежи по зарегистрированным договорам, информация о такой оплате передается ProZorro и отображается на странице закупки.

В открытом доступе находится информация об оплатах по договорам, заключенным с 1 сентября 2020 года.

Следующим этапом интеграции станет открытие услуги подачи онлайн-жалоб о нарушениях в закупках в Государственную аудиторскую службу, которая будет обязана давать официальный ответ на запрос.

2 октября 2019 года, Кабмин принял постановление, согласно которому имущество должников начнут продавать через систему PгoZorro.

С 29 октября 2019 года система PгoZorro интегрирована с реестром Государственной налоговой службы.

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Роман Брыль

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