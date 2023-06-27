Путин сознался в финансировании Группы Вагнера: за год на нее потратили $1 млрд

Российский диктатор Владимир Путин признал, что содержание частной военной компании Вагнера полностью обеспечивалося российским государством. Об этом он сказал во время встречи в Кремле, которую транслировало телевидением РФ.

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"Хочу, чтобы мы все знали об этом. Содержание всей групы Вагнера полностью обеспечивалось государством – из Министерства обороны, из государственного бюджета. Только с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство выплатило компании Вагнер 86 млрд 262 млн рублей", – сказал Путин.

В пересчете по нынешнему курсу эта сумма примерно равна $1 млрд.

Владелец ЧВК Вагнера – компания Конкорд Евгения Пригожина – за это же время заработала 80 млрд рублей, предоставляя услуги по питанию российской армии, добавил Путин.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы с этим будем разбираться", – сказал Путин.

Раньше российский диктатор утверждал, что государство не имеет отношения к группе Вагнера. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в феврале 2023 года на Мюнхенской конференции безопасности, говорил, что Путин лично уверял его в этом.

В начале 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

Украина пытается добиться, чтобы мир признал эту организацию террористической.

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