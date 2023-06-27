Путін зізнався у фінансуванні Групи Вагнера: за рік на неї витратили $1 млрд
Російський диктатор Володимир Путін визнав, що утримання приватної військової компанії "Вагнер" повністю забезпечувалося російською державою. Про це він сказав під час зустрічі у Кремлі, яку транслювало телебачення РФ.
"Хочу, щоб ми всі знали про це. Утримання Групи Вагнера повністю забезпечувалося державою – з Міністерства оборони, з державного бюджету. Лише з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання та стимулювальні виплати держава виплатила компанії Вагнер 86 млрд 262 млн рублів", – сказав Путін.
У перерахунку за нинішнім курсом ця сума дорівнює приблизно$1 млрд.
Власник ПВК "Вагнер" – компанія "Конкорд" Євгенія Пригожина – за цей же час заробила 80 млрд рублів, надаючи послуги з харчування російській армії, додав Путін.
"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав менше, але ми з цим усім розбиратимемося", – сказав Путін.
Раніше російський диктатор стверджував, що держава не має стосунку до Групи Вагнера. Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи в лютому 2023 року на Мюнхенській безпековій конференції, казав, що Путін особисто запевнював його в цьому.
- На початку 2023 року США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.
- Україна намагається добитися, щоб світ визнав цю організацію терористичною.
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