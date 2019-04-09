Пять министерств проверят на эффективность расходов бюджета

Кабинет министров принял распоряжение о проведении в 2019 году обзора расходов государственного бюджета в отдельных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В 2019 году к обзору расходов привлекут пять министерств: Минобразования, Минздрав, Минэнерго, Минсоцполитики и Минагрополитики. В этих министерствах проведут обзор расходов в девяти сферах.

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Обзор расходов (spending review) - ключевой элемент для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая комплексная оценка покажет, целесообразно ли распределены госрасходы, и поможет выявить неэффективные или неактуальные расходы. В Минфине считают, что это позволит определить, какие из программ заслуживают лучшего финансирования, или, наоборот, средства из которых стоит перераспределить на другие программы.

В министерстве отмечают, что обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих министерств и Минфина, а также независимые эксперты.

Рабочие группы должны представить предложения по возможным вариантам достижения цели обзора, которые должны быть вполне реальными с точки зрения их практической реализации.

К 1 декабря 2019 года рабочие группы должны предоставить в Кабмин отчеты об обзорах расходов в соответствующих сферах. Указанные министерства должны обнародовать эти отчеты на своих официальных сайтах и ​​представить их на заседании правительства.

По итогам таких обзоров правительство будет принимать решение, являющееся основанием для внесения предложений в Бюджетную декларацию и проект госбюджета на плановый период.

Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета в I квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн, он был профинансирован за счет государственных заимствований.