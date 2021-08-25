Пять стран будут собирать деньги для смягчения влияния России на Украину
Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создают фонд для собрания средств, чтобы смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине.
Фонд будет носить название "Партнерство за сильную Украину" и начнет свою работу до декабря 2021 года.
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Страны-участницы хотят привлечь до 35 млн фунтов стерлингов (около 1,2 млрд гривень) от доноров в течение трех лет.
Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению потенциала регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или предоставления грантовых инвестиции, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины.
"Это должно привести к повышению качества государственных услуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом", — подчеркнули в посольстве.
- В июле украинское правительство и Европейский Союз подписали три соглашения о предоставлении финансовой помощи в размере 105 млн евро.
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