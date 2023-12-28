Работодателям увеличили компенсации за трудоустройство внутренних переселенцев

Теперь компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7 100 гривен

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Правительство увеличило сроки и размеры предоставления работодателям компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Общая продолжительность компенсации увеличена с двух до трех месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью – до шести месяцев.

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Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6 700 гривен в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7 100 гривен, а с 1 апреля – 8 000 гривен.

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То есть если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 000 гривен за такое лицо.

Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 000 гривен на каждого соответствующего работника.

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