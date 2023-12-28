Роботодавцям збільшили компенсації за працевлаштування внутрішніх переселенців
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Уряд збільшив строки й розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загальну тривалість надання компенсації збільшено з двох до трьох місяців, за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю – до шести місяців.

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Зміниться й сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувалися виходячи із суми 6 700 гривень на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7 100 гривень, а з 1 квітня – 8 000 гривень.

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Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 000 гривень за таку особу.

Якщо це буде ВПО з-поміж осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть становити до 48 000 гривень на кожного відповідного працівника.

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