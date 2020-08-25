Рада одобрила 5 млрд грн госгарантий по кредитам малого и среднего бизнеса

Верховная Рада 255 голосами приняла за основу закон №3659 о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и внедрении финансово-кредитных механизмов для обеспечения граждан Украины жильем.

Документ предоставляет возможность в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе.

Сумма таких гарантий на должна превышать 80% общей суммы долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Законопроект также предоставляет право Министерству финансов делать дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации Государственного ипотечного учреждения с целью расширения кредитования приобретения жилья населением на долгосрочной основе.

Верховная Рада 13 июля не поддержала законопроект №3598 о государственных гарантиях на портфельной основе, отправив его на подготовку к повторному первому чтению.

Минфин внес правки в законопроект, предложив предоставлять малому и среднему бизнесу портфельные гарантии - обязательства государства погашать перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Ожидается, что эта программа станет альтернативой программе Доступн ы е кредит ы 5-7-9 , которая стартовала в феврале и привлекала более 1 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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