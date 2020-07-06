Есть первый миллиард. Кто получает и почему отказывают в "доступных кредитах"

Минэкономики отмечает, что за последние нескольких недель динамика программы "значительно оживилась", выдано кредитов почти на 1,1 млрд грн

За минувшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 135 новых кредитов на общую сумму более 281 млн грн. Общая сумма выданных кредитов превысила 1,09 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

"Всего, по состоянию на 6 июля 2020 года, уже выдано 1034 кредита на общую сумму более 1 млрд грн. Каждая шестая заявка уже конвертировалась в кредит, почти 3000 еще на рассмотрении", - отметил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В министерстве отмечают, что за последние нескольких недель динамика программы значительно оживилась за счет рефинансирования ранее полученных кредитов.

На прошлой неделе вступило в силу решение правительства об упрощении условий участия в программе. В частности, смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

Как отметил в Facebook замминистра экономики Дмитрий Романович, последние изменения в программу позволили существенно нарастить кредитование.

"К началу июня мы имели 500+ кредитов, а сегодня эта цифра уже вдвое больше", - подчеркнул он.

Что касается отказов, то их, по словам замминистра, 2117. Основные причины: недостаточная кредитоспособность; деловая репутация; несоответствие критериям государственной помощи.

В процентном отношении среди всех претендентов на участие в программе: 15% - выдали кредит; 50% - на рассмотрении; 35% - отказ.

Комментируя главные причины отказов, Романович отметил: "Многие предприниматели, которые хотят воспользоваться программой отнюдь уже не микро- или малым бизнес. А программа направлена ​​помочь именно этому сегменту".

"Каждый шестой реальный заявитель (с пакетом документом, а не с вопросами) получает кредит. И банки-партнеры, и предприниматели, и правительство вместе отрабатываем реализацию программы. Программа "живая" - мы постоянно ее совершенствуем. Через коронакризис появились соответствующие антикризисные инструменты, затем, имея обратную связь, мы вносили ряд изменений для облегчения доступа", - отметил замминистра.

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Юрий Тарасовский

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