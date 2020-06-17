Кабмин изменил программу доступных кредитов для бизнеса

Кабинет министров изменил порядок предоставления господдержки микро- и малым предпринимателям. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

Изменения призваны урегулировать проблемы и повысить эффективность программы. По словам министра финансов Сергея Марченко, главная цель изменений - расширение доступа предпринимателей к финансированию.

В частности, принято решение:

- смягчить требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса в предыдущем налоговом периоде;

- снять ограничения по направлениям использования средств, полученных субъектами предпринимательства для финансирования оборотного капитала;

- снять ограничения по максимальной сумме кредита в рамках программы, оставив ограничения лишь по размеру госпомощи;

- привести формулу расчета базовой процентной ставки в соответствии с уровнем операционных расходов банков, который позволяет им обеспечивать выполнение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

По состоянию на 15 июня в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключены 639 кредитных договоров на 404,8 млн грн.