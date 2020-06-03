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Помощь бизнесу. Кабмин одобрил идею кредитов под госгарантии

Помощь бизнесу. Кабмин одобрил идею кредитов под госгарантии
03.06.2020, 18:49

В правительстве рассчитывают, что новый инструмент позволит банкам смелее выдавать займы предпринимателям

Кабинет министров одобрил идею предоставления малому и среднему бизнесу, потерпевшему из-за пандемии COVID-19, кредитов с частичной государственной гарантией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Законопроект прошел слушания в профильном комитете и был доработан в соответствии с предложениями народных депутатов.

Планируется, что после утверждения Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс и закон о госбюджете на 2020 год, правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

В Минэкономики отмечают, что частичные госгарантии - это инструмент помощи бизнесу, который позволит поддержать украинскую экономику в сложный период.

"Именно инструмент предоставления государственной гарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы нашим предпринимателям и улучшит доступ к финансам малому и среднему бизнесу", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Юрий Тарасовский
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