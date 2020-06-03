Помощь бизнесу. Кабмин одобрил идею кредитов под госгарантии

Кабинет министров одобрил идею предоставления малому и среднему бизнесу, потерпевшему из-за пандемии COVID-19, кредитов с частичной государственной гарантией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Законопроект прошел слушания в профильном комитете и был доработан в соответствии с предложениями народных депутатов.

Планируется, что после утверждения Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс и закон о госбюджете на 2020 год, правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

В Минэкономики отмечают, что частичные госгарантии - это инструмент помощи бизнесу, который позволит поддержать украинскую экономику в сложный период.

"Именно инструмент предоставления государственной гарантии поможет банкам-партнерам правительственных программ поддержки бизнеса смелее выдавать займы нашим предпринимателям и улучшит доступ к финансам малому и среднему бизнесу", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Ранее Петрашко в интервью LIGA.net сказал, что программа "5-7-9%" не заработала на полную мощность. По его словам, до 500 выданных кредитов - это очень мало, а банки не хотят брать на себя риски выдачи денег. По данным Минфина, за 100 дней работы программы "5-7-9" банки выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн, отказали в 1241 случае.

сказал, что программа "5-7-9%" не заработала на полную мощность. По его словам, до 500 выданных кредитов - это очень мало, а банки не хотят брать на себя риски выдачи денег. По данным Минфина, за 100 дней работы программы "5-7-9" банки выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн, отказали в 1241 случае. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что власть "дожмет" банковскую систему, чтобы запустить кредитование под низкие проценты.