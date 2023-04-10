Рада освободила от НДС импорт военных товаров Минобороны
Верховная Рада на пленарном заседании в понедельник проголосовала за освобождение от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, принадлежащих Министерству обороны.
Об этом говорится в законопроектах №9061 и №9062, которые депутаты поддержали 317 и 316 голосами соответственно, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Налоговая льгота для Минобороны будет действовать на период военного положения и еще в течение трех лет со дня его прекращения или отмены.
Также законопроект освобождает от НДС на период военного положения операции по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.
Решение парламента, как указывается в пояснительной записке, "позволит повысить эффективность реализации внешнеэкономических проектов по обеспечению критических потребностей Сил обороны Украины в вооружении, военной технике и боеприпасах".
Кроме того, законопроект позволит Вооруженным Силам Украины экономить при закупке вооружений, военной и специальной техники.
- С 1 июля Верховная Рада по условиям меморандума с МВФ должна вернуть довоенные налоги.
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