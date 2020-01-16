Верховная Рада поддержала повышение лимитов для ФОПов

Верховная Рада приняла поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей (ФОП), сообщает депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа в Facebook.
Согласно поправке, лимиты для ФОПов первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас - 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас - 5 млн) соответственно.
Почти аналогичное повышение лимитов, за исключением третьей группы (предлагалось повысить до 10 млн грн), заложено в законопроект №2338, внесенный в парламент. Он находится на рассмотрении в финансовом комитете.
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