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Верховная Рада поддержала повышение лимитов для ФОПов

Верховная Рада поддержала повышение лимитов для ФОПов
16.01.2020, 16:35

Парламент проголосовал за повышение лимитов для ФОПов 1-3 групп

Верховная Рада приняла поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей (ФОП), сообщает депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа в Facebook.

Согласно поправке, лимиты для ФОПов первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас - 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас - 5 млн) соответственно.

Почти аналогичное повышение лимитов, за исключением третьей группы (предлагалось повысить до 10 млн грн), заложено в законопроект №2338, внесенный в парламент. Он находится на рассмотрении в финансовом комитете.

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  • В октябре 2019-го президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.
  • После протестов ФОПов против этих инициатив Зеленский дал указание Кабмину увеличить лимиты для ФОПов, предоставить им право использовать труд наемных лиц, а также расширить перечень видов деятельности.

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ФОП лимиты для фоп
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