В Раде зарегистрирован законопроект о повышении лимитов для ФОПов

На сайте Верховной Рады появился законопроект №2338 депутатов от Слуги народа, предлагающий повышение лимитов для трех групп физлиц-предпринимателей (ФОПов).
Авторы законопроекта - Роксолана Пидласа, Александр Дубинский, Юлия Диденко.
Лимиты для 1, 2 и 3 групп предлагается повысить до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас - 1,5 млн) и 10 млн грн (сейчас - 5 млн) соответственно.
Кроме того, для ФОПов 1 группы, оказывающих бытовые услуги, предлагают 0% налога.
Для тех, кто работает по другим КВЭДам этой группы, ставку налога предлагается установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума. С 1 декабря 2019-го он составит 2027 грн.
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