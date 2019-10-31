В Раде зарегистрирован законопроект о повышении лимитов для ФОПов

На сайте Верховной Рады появился законопроект №2338 депутатов от Слуги народа, предлагающий повышение лимитов для трех групп физлиц-предпринимателей (ФОПов).

Авторы законопроекта - Роксолана Пидласа, Александр Дубинский, Юлия Диденко.

Лимиты для 1, 2 и 3 групп предлагается повысить до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас - 1,5 млн) и 10 млн грн (сейчас - 5 млн) соответственно.

Кроме того, для ФОПов 1 группы, оказывающих бытовые услуги, предлагают 0% налога.

Для тех, кто работает по другим КВЭДам этой группы, ставку налога предлагается установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума. С 1 декабря 2019-го он составит 2027 грн.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.

На рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты об отмене штрафов для неработающих ФОПов и о ликвидации "спящих" ФОП.

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