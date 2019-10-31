Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении лимитов для ФОПов

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении лимитов для ФОПов
31.10.2019, 14:54

Депутаты предложили повышенные лимиты для ФОПов и обновленные ставки налога

На сайте Верховной Рады появился законопроект №2338 депутатов от Слуги народа, предлагающий повышение лимитов для трех групп физлиц-предпринимателей (ФОПов).

Авторы законопроекта - Роксолана Пидласа, Александр Дубинский, Юлия Диденко.

Лимиты для 1, 2 и 3 групп предлагается повысить до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас - 1,5 млн) и 10 млн грн (сейчас - 5 млн) соответственно.

Кроме того, для ФОПов 1 группы, оказывающих бытовые услуги, предлагают 0% налога.

Для тех, кто работает по другим КВЭДам этой группы, ставку налога предлагается установить на уровне не более 10% размера прожиточного минимума. С 1 декабря 2019-го он составит 2027 грн.

Читайте также: "Слуга народа" Роксолана Пидласа: о налогах для ФОП, кассовом майдане и полиграф-скандале

Напишите нам
ФОП ФОПы лимиты для фоп
Комментарии
Последние новости
 