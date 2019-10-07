В Раде предлагают закрывать ФОПы без штрафов за неуплату ЕСВ

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект №2190, которым предлагает на месяц отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ) для физлиц-предпринимателей (ФОП) и самозанятых лиц, не уплачивавших налоги за периоды без доходов.

"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физлиц-предпринимателей, которые не получают дохода и не совершают никакой предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру госрегистрации остановки предпринимательской деятельности или снятия их с учета как самозанятых лиц, а значит, таким лицам будут начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ", - говорится в пояснительной записке.

Согласно Гетманцеву, законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций в отношении ФОПов, не плативших ЕСВ за периоды, за которые они не получали доходы.

Штрафы предлагается отменить на 30-дневный срок с момента вступления документа в силу.

Инициатива об отмене ЕСВ для неработающих ФОПов была озвучена Гетманцевым еще в мае.

С 1 января 2017 года ФОПы и самозанятые лица, не получающие доход от предпринимательской деятельности, обязаны уплачивать ЕСВ на уровне минимального страхового взноса за месяц (в 2019 году - 918 грн).