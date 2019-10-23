В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов

В парламенте зарегистрировали законопроект №2274, которым предлагается разрешить налоговым органам ликвидировать физических лиц-предпринимателей (ФОП), которые не ведут деятельности и не платят налоги в течение шести месяцев.

Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей" размещен на сайте парламента.

Его инициаторами выступили депутаты фракции Слуга народа.

Согласно пояснительной записке к документу, его цель - уменьшить нагрузку по учету и контролю ФОП.