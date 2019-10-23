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В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов

В Раду внесли законопроект о ликвидации "спящих" ФОПов
23.10.2019, 08:28

В Слуге народа предлагают разрешить налоговикам ликвидировать неработающие ФОПы

В парламенте зарегистрировали законопроект №2274, которым предлагается разрешить налоговым органам ликвидировать физических лиц-предпринимателей (ФОП), которые не ведут деятельности и не платят налоги в течение шести месяцев.

Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей" размещен на сайте парламента.

Его инициаторами выступили депутаты фракции Слуга народа.

Согласно пояснительной записке к документу, его цель - уменьшить нагрузку по учету и контролю ФОП.

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ФОП спящие ФОПы
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