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Налоги вырастут. Сколько придется платить ФОПам в 2020 году

Налоги вырастут. Сколько придется платить ФОПам в 2020 году
16.12.2019, 15:53

Налоги для ФОПов в 2020 вырастут в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты

Государственная налоговая служба (ГНС) обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ), которые начнут действовать с 2020 года для физических лиц-предпринимателей (ФОП).

Изменения в размерах налогов связаны со вступлением в силу госбюджета на 2020 год, в котором изменены прожиточный минимум и минимальная зарплата, поясняют в ГНС.

ФОПы на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 года будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

ФОПы на второй группе упрощенной системы - 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

Для третьей группы упрощенной системы размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3% от дохода за месяц для тех ФОПов, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит.

Также с 1 января изменится размер туристического сбора для хостелов и гостиниц. Он вырастет до 23,62 грн за ночь за одного внутреннего туриста и до 236,15 грн за ночь - за иностранного.

Налог на недвижимость в 2020 году составит не более 70,85 грн за квадратный метр.

Ставка налога на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Кроме этого, из зарплаты высчитывают 1,5% военного сбора, а работодатель обязан платить еще 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работника в Пенсионный фонд.
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