Рада создала комиссию для расследования "долгов" Яресько

Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии для расследования реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления №2163, парламентская комиссия будет расследовать сведения о заключении Соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

Отмечается, что с марта по 27 августа 2015 года правительство, лично министр финансов Наталья Яресько и комитет кредиторов договорились о реструктуризации долга Украины. Реструктуризация предусматривала немедленное списание 20% основной суммы долга (около $3 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых. Погашение гособлигаций отсрочено на 4 года - с 2015-2023 лет до 2019-2027 годов.

В качестве компенсации Украина выпустила дополнительные ценные бумаги - ВВП-варранты (VRI). Механизм VRI начинает действовать только в случае, если ВВП Украины достигнет $125,4 млрд. Суммы выплат по ним зависят от динамики роста ВВП Украины.

Создатели документа считают, что в результате проведенных Яресько переговоров "созданы абсурдные условия, в которых Украине экономически невыгодно придерживаться курса экономического роста".

"Верховная Рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию и способствовать установлению соответствия экономических последствий заключенного соглашения о реструктуризации долга национальным интересам государства Украина", - говорится в записке.

Согласно документу, комиссия должна установить все факты и должностных лиц, принимавших участие в подготовке и заключении соглашения о реструктуризации долга, установить факты наличия альтернативных проектов по реструктуризации; разработать предложения ВР, Кабмину, Минфину, НБУ на основании результатов расследования; инициировать привлечение виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

"Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины - 6 месяцев со дня ее образования", - уточняют в документе.

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