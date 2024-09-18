Рада выделила 2 млрд грн на бесплатное питание для детей в начальной школе

Фото: znaimo.gov.ua

Верховная Рада выделила 2 млрд грн до конца года на бесплатное питание для детей в начальной школе. Об этом сообщило Министерство финансов.

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В изменениях государственного бюджета, принятых депутатами 18 сентября, появилась субвенция местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования.

При этом в проекте государственного бюджета на 2025 год денег на питание пока что нет.

Распределение субвенции будет осуществляться Кабинетом министров.