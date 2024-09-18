Рада виділила 2 млрд грн на безплатне харчування для дітей у початковій школі
Фото: znaimo.gov.ua

Верховна Рада виділила 2 млрд грн до кінця року на безплатне харчування для дітей у початковій школі. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У змінах державного бюджету, які депутати ухвалили 18 вересня, з'явилася субвенція місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2025 рік грошей на харчування поки що немає.

Читайте також
Ланч-бокс школяреві. Що покласти дитині в школу – поради дієтолога та шеф-кухаря

Розподіл субвенції здійснюватиме Кабінет міністрів.

  • 2 вересня президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні розробляється програма гарантованого безплатного харчування для учнів першого-четвертого класів.
школахарчуванняпочаткова школабюджет-2024