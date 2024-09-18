Рада виділила 2 млрд грн на безплатне харчування для дітей у початковій школі

Депутати передбачили у державному бюджеті субвенцію на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

Фото: znaimo.gov.ua

Верховна Рада виділила 2 млрд грн до кінця року на безплатне харчування для дітей у початковій школі. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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У змінах державного бюджету, які депутати ухвалили 18 вересня, з'явилася субвенція місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2025 рік грошей на харчування поки що немає.

Розподіл субвенції здійснюватиме Кабінет міністрів.