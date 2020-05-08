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Рашкован: Зрады нет, Украина может получить те же $5 млрд от МВФ за 1,5 года

Рашкован: Зрады нет, Украина может получить те же $5 млрд от МВФ за 1,5 года
08.05.2020, 09:59

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-2021 гг. по программе stand-by легче, чем по EFF, отметил представитель Украины в МВФ

В рамках программы stand-by Украина может получить от Международного валютного фонда (МВФ) те же $5 млрд в ближайшие два года, что и по программе EFF, но с меньшим количеством требований. Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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“Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на три года и на сумму $8 млрд. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года мы планировали получить от МВФ $5 млрд и оставшиеся $3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах. В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же $5 млрд”, - написал он в Facebook.

Рашкован добавил, что получить эти деньги по программе stand-by легче, чем по EFF, так как это не требует "титанических усилий по продвижению структурных реформ”.

По его словам, в сложившихся глобальных условиях неопределенности МВФ понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программы не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - пояснил представитель Украины в МВФ.

Также он отметил, что переговоры Украины с МВФ продолжаются, и окончательных решений еще нет.

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  • Накануне в МВФ сообщили, что перешли к обсуждению с Украиной не трехлетней программы кредитования EFF, а 18-месячной stand-by. По словам представителя МВФ Джерри Райса, после решения Украиной срочных проблем, связанных с коронакризисом, фокус снова может сместиться на долгосрочные структурные реформы. 
Марина Кучук
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Владислав Рашкован МВФ
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