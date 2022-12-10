Разрушение энергетической инфраструктуры повлияло на удорожание продуктов — Минэкономики

Главным шоковым вызовом для экономики в октябре-ноябре было разрушение энергетической инфраструктуры, что привело к сокращению продолжительности рабочего времени, усложнению хранения товаров и другим негативным экономическим факторам, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года выросли на 26,5% по сравнению с ноябрем прошлого года.

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"Сложности с хранением продуктов питания и разрушение объектов АПК в сфере животноводства существенно отразились на ускоренном росте цен по группе продуктов питания, которые подорожали на 4,2% в октябре и на 0,5% в ноябре", — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Также сдерживающее инфляцию влияние оказала фиксация обменного курса гривни и внешние факторы: относительная стабильность цен на продовольствие на мировых рынках, умеренное давление со стороны цен на рынке топлива, говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что показатель потребительской инфляции 0,7% за ноябрь оказался неожиданно низким, учитывая предварительные прогнозы и разрушительное действие факторов войны, значительно усилившихся в ноябре.

Последствия разрушения энергетической инфраструктуры с точки зрения ценовой динамики увеличивают стоимость затрат на производство товаров и услуг из-за необходимости быстрой замены централизованных источников энергоснабжения на локальные (преимущественно генераторы). Кроме прочего, усложняется логистика и система хранения скоропортящихся товаров.

В Минэкономики надеются, что фактор изменения вектора агрессии России в сторону энергетической инфраструктуры не будет оказывать определяющего влияния на динамику цен потребительского рынка, а сложившаяся шоковая дельта затрат будет не столь длительной и не столь угрожающей для дальнейших инфляционных процессов и экономического развития.

"Считаем, что по итогу года потребительская инфляция, как мы и прогнозировали, не превысит 30%", – заявила Свириденко.

Инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года составила 0,7%, с начала года – 25,7%.

Наталія Софієнко

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