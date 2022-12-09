Продукты продолжают дорожать: что выросло в цене больше всего

Инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем 2022 составила 0,7%, с начала года – 25,7%, сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составила 1,3%, с начала года – 21,6%.

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На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6%. Больше всего (на 10,6%) подорожали яйца.

На 3,3–2,0% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, сливочное масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время на 6,9–1,1% подешевели фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,1%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 1,6%, в том числе обувь – на 2,0%, одежда – на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 1,0% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,3% и транспортных средств на 1,1%.

В сфере связи цены выросли на 1,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 21,9%.

Во втором квартале 2023 г. ожидается начало цикла замедления годовой инфляции. НБУ не ожидает стремительное замедление инфляции в условиях войны. Инфляция будет снижаться довольно медленно и в 2023-2024 годах будет существенно превышать цель НБУ в 5%.

В октябре инфляция в Украине ускорилась до 26,6%.

23 ноября МВФ обнародовал прогноз для Украины на 2023 год: инфляция – 25%, рост ВВП – 1%.

В ноябре инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года.

Наталія Софієнко

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