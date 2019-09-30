Разумков: ФОПы как работали, так и будут работать

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что законы №1053-1 и N1073 о регистрации расчетных операций и кэшбеке не являются давлением на ФОПов, а позволят вывести рынок из тени. Об этом Разумков сказал в интервью Цензор.Нет.

"Нам говорят - почему вы занимаетесь попыткой надавить на ФОПы - это абсолютно не соответствует действительности. ФОПы как работали, так и будут работать. Наоборот им сегодня сделали условия, что будет поднят лимит до 2,5 млн грн для второй группы и будут снижены штрафы. И если ты честный ФОП, который занимается бизнесом, пожалуйста, работай дальше", - отметил спикер парламента.

"А мы же все видим, как работают рестораны, как работают крупные фирмы, которые занимаются реализацией бытовой техники - все записано на ФОПов. Это механизм не платить налоги. Неуплата налогов - это минус пенсии, минус зарплаты учителям", - добавил он.

По мнению Разумкова, инициаторами законов и Слугой народа, с медийной точки зрения, была допущена ошибка: "…мы шли, не обращая внимание на пиар".

"А есть целая плеяда законов, которая помогает детенизации рынка, начиная от этих законов, которые дают возможность убрать полумошенническую схему, когда крупный бизнес прикрывается ФОПами", - сказал глава ВР.

Верховная Рада обязала предпринимателей II-IV групп единой системы налогообложения применять РРО с 1 октября 2020 года для рисковых отраслей (реализация сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров (в магазинах), а также кафе, рестораны), и с 2021 года - для остальных. При этом годовой лимит дохода для второй группы повышен с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, а вместо традиционных РРО разрешено применять программные.

После принятия законопроектов в первом чтении, представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес.

Читайте также: Кассовый аппарат в смартфоне. Что такое РРО как софт? Карточки