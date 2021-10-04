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Разумков напомнил, до какого числа Рада должна принять бюджет в первом чтении

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 14:16
Разумков напомнил, до какого числа Рада должна принять бюджет в первом чтении - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Верховная рада примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета.

По его словам, бюджетный комитет работает до 15 октября.

"Они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", — сказал он.

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"Это важный вопрос, это основной финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году", — отметил спикер ВР.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Первое чтение должно состояться до 20 октября, второе чтение – до 20 ноября. В целом до 1 декабря бюджет должен быть принят.

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Наталия Софиенко
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парламент Дмитрий Разумков госбюджет 2022
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