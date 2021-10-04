Разумков напомнил, до какого числа Рада должна принять бюджет в первом чтении

Верховная рада примет закон о государственном бюджете на 2022 год в первом чтении до 20 октября 2022 года. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета.

По его словам, бюджетный комитет работает до 15 октября.

"Они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", — сказал он.

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"Это важный вопрос, это основной финансовый документ, по которому страна будет жить в следующем году", — отметил спикер ВР.

Согласно Бюджетному кодексу, Кабмин утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о госбюджете на следующий год. Первое чтение должно состояться до 20 октября, второе чтение – до 20 ноября. В целом до 1 декабря бюджет должен быть принят.

31 мая 2021 года Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, позволяющую планировать госбюджет на три года. 15 июля Верховная Рада ее одобрила. 18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет.

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Наталия Софиенко

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