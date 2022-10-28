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Реальная зарплата украинцев из-за войны и инфляции упадет на четверть – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 12:57
Реальная зарплата украинцев из-за войны и инфляции упадет на четверть – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк прогнозирует, что номинальные зарплаты в Украине по итогам 2023 года снизятся на 12-13%, а в реальном измерении (т.е. с вычетом инфляции) – на четверть. Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

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Количество соискателей работы значительно превышает количество имеющихся рабочих мест, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличия работы низкая.

Это заставляет людей соглашаться на работу не по специальности и снижать зарплатные ожидания.

Согласно опросу Gradus, почти у половины респондентов (49%) есть доходы, но нет уверенности в том, что они будут в будущем. Даже среди ИТ-специалистов 40% опасаются увольнения.

Работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплаты имеющимся работникам.

"В результате идет сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении", – говорится в отчете.

Из-за сохранения дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах и значительных диспропорций на рынке труда номинальные зарплаты в следующем году возрастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году – еще на 28%.

Однако повышение зарплат в реальном измерении будет достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию и производительность, ниже довоенной.

Андрій Водяний
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зарплата НБУ инфляция
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