Реальная зарплата украинцев из-за войны и инфляции упадет на четверть – НБУ
Национальный банк прогнозирует, что номинальные зарплаты в Украине по итогам 2023 года снизятся на 12-13%, а в реальном измерении (т.е. с вычетом инфляции) – на четверть. Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ.
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Количество соискателей работы значительно превышает количество имеющихся рабочих мест, а уверенность занятых в стабильном получении доходов и наличия работы низкая.
Это заставляет людей соглашаться на работу не по специальности и снижать зарплатные ожидания.
Согласно опросу Gradus, почти у половины респондентов (49%) есть доходы, но нет уверенности в том, что они будут в будущем. Даже среди ИТ-специалистов 40% опасаются увольнения.
Работодатели открывают вакансии с меньшим уровнем зарплаты или не повышают зарплаты имеющимся работникам.
"В результате идет сокращение номинальных зарплат в частном секторе, что при текущей высокой инфляции означает существенное сокращение зарплат и в реальном измерении", – говорится в отчете.
Из-за сохранения дефицита квалифицированной рабочей силы в отдельных секторах и значительных диспропорций на рынке труда номинальные зарплаты в следующем году возрастут почти на треть и превысят довоенный уровень, а в 2024 году – еще на 28%.
Однако повышение зарплат в реальном измерении будет достаточно медленным, учитывая высокую инфляцию и производительность, ниже довоенной.
- С 1 октября минимальная зарплата в Украине увеличилась на 3% (до 6700 грн) при инфляции почти 25%.
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