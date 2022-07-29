Реальные зарплаты в 2022 году упадут более чем на 25% – прогноз НБУ

Номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном выражении (с учетом инфляции) – на 27%, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за июль 2022 года.

"В дальнейшем с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу номинальные зарплаты будут быстро расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году. Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты в конце 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня", – говорится в отчете.

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Согласно оперативным опросам НБУ, предприятия пытались выплачивать зарплату, а некоторые из них производили дополнительные выплаты или оказывали материальную помощь, даже если деятельность предприятия была остановлена.

По данным НБУ, значительное превышение предложения над спросом на рынке труда приводит к снижению и ожидаемых зарплат, несмотря на ускорение инфляции.

По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в мае составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Несколько лучше ситуация в бюджетном секторе.

Кроме того, потеря доходов населения от труда частично компенсировалась социальными пособиями, повышением пенсий и значительным увеличением выплат военным.

Национальный банк Украины впервые с начала войны изменил официальный курс гривни к доллару США.

Наталия Софиенко

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