Реестр арестованных активов признан объектом критической инфраструктуры. Что это дает

Сейчас в реестре арестованных активов более 324 000 записей, из них — 72 000 активов в управлении АРМА

Фото: АРМА/telegram

Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест в уголовном производстве (ЕГРАА), внесен в Реестр объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) которое теперь является оператором объекта критической инфраструктуры как владелец Реестра.

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Признание ЕГРАА объектом критической инфраструктуры предполагает внедрение дополнительных мер безопасности и усиление защиты от кибератак. Такой статус позволяет привлечь дополнительные ресурсы для модернизации и развития Реестра, что в перспективе повысит его эффективность и функциональность.

Кроме того, этот шаг способствует усилению международного сотрудничества в сфере управления арестованными активами, поскольку повышает доверие иностранных партнеров к украинской системе и создает предпосылки для интеграции с соответствующими международными реестрами и базами данных, отмечают в АРМА.

ЕГРАА является важным элементом цифровой инфраструктуры Украины. Им пользуются суды, правоохранительные, антикоррупционные и другие государственные органы для управления арестованными активами и обеспечения прозрачности уголовных производств. Он содержит данные обо всех активах, арестованных по уголовным делам.

В настоящее время в ЕГРАА насчитывается более 324 000 записей, из них — 72 000 активов в управлении АРМА.

Публичность Реестра предотвращает коррупционные риски в сфере управления арестованными активами, обеспечивая прозрачность и подотчетность процессов. Это позволяет общественности и журналистам мониторить движение арестованных активов, что является важнейшим инструментом общественного контроля, добавляют в АРМА.