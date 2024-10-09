Реєстр арештованих активів визнали об'єктом критичної інфраструктури. Що це дає

Наразі у реєстрі арештованих активів понад 324 000 записів, з них – 72 000 активів в управлінні АРМА

Фото: АРМА/telegram

Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА), внесено до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та управління активами (АРМА), яке тепер є оператором об'єкта критичної інфраструктури як власник Реєстру.

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Визнання ЄДРАА об'єктом критичної інфраструктури передбачає впровадження додаткових заходів безпеки та посилення захисту від кібератак. Такий статус дозволяє залучити додаткові ресурси для модернізації та розвитку Реєстру, що у перспективі підвищить його ефективність та функціональність.

Крім того, цей крок сприяє посиленню міжнародної співпраці у сфері управління заарештованими активами, оскільки підвищує довіру іноземних партнерів до української системи та створює передумови для інтеграції з відповідними міжнародними реєстрами та базами даних, зазначають в АРМА.

ЄДРАА є важливим елементом для цифрової інфраструктури України. Ним користуються суди, правоохоронні, антикорупційні та інші державні органи для управління заарештованими активами та забезпечення прозорості кримінальних проваджень. Він містить дані про всі активи, заарештовані у кримінальних справах.

Наразі ЄДРАА налічує понад 324 000 записів, з них – 72 000 активів в управлінні АРМА.

Публічність Реєстру запобігає корупційним ризикам у сфері управління заарештованими активами, забезпечуючи прозорість та підзвітність процесів. Це дозволяє громадськості та журналістам моніторити рух заарештованих активів, що є найважливішим інструментом громадського контролю, додають в АРМА.