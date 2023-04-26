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Рекорд за 10 лет: Фонд госимущества отчитался о продаже госактивов за квартал

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 13:02
Рекорд за 10 лет: Фонд госимущества отчитался о продаже госактивов за квартал - Фото
Фото: ФГИ/Facebook

Фонд госимущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 902 млн грн, полученных от приватизации в первом квартале 2023 года, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.   

В среднем за первый квартал за последнее десятилетие приватизация приносила 234 млн грн, уточняют в Фонде. 

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В первом квартале ФГИ выставлял на торги логистические, торговые, складские, спиртовые и другие активы. В частности, впервые удалось приватизировать морской порт в Украине. Торги за порт "Усть-Дунайск" принесли в бюджет 201 млн грн.  

Также инвесторы активно интересовались спиртовыми активами. К примеру, во время торгов по продаже Сторонибабского спиртзавода его стоимость выросла в 2,7 раза – до 142 млн грн. Приватизация Барского спирткомбината принесла в госбюджет 21,3 млн грн — в 4,7 раза больше стартовой цены. 

"Итог за первый квартал свидетельствует, что бизнесу интересно инвестировать в государственные активы. Поэтому сейчас работаем над тем, чтобы вскоре возобновить "большую приватизацию", — прокомментировал глава ФГИ Рустем Умеров. 

Ранее, в интервью агентству Bloomberg Умеров заявил, что "большая приватизация" может быть разблокирована уже в мае. 

Вопрос о возобновлении "большой приватизации" будет обсуждаться на ближайших заседаниях Верховной Рады, уточнил Умеров.  

В случае принятия парламентом соответствующего решения, от продажи крупных госактивов в бюджет Украины может поступить до $400 млн до конца года.  

На аукционы будут выставлены Одесский припортовый завод, производитель титана ОГХК, Запорожский титано-магниевый комбинат, производитель инсулина "Индар" и Центрэнерго. Аукционы по продаже этих активов могут состояться в третьем квартале 2023 года. 

Рекорд за 10 лет: Фонд госимущества отчитался о продаже госактивов за квартал

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Роман Бриль
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