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Украина готовится разблокировать "большую приватизацию" уже в мае — глава ФГИ

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 15:26
Украина готовится разблокировать
Фото: Рустем Умеров/Facebook

Приватизация крупных государственных предприятий – "большая приватизация" – может быть разблокирована в мае этого года. Об этом заявил глава Фонда госимущества Рустем Умеров в интервью агентству Bloomberg.  

Вопрос о возобновлении "большой приватизации" будет обсуждаться на ближайших заседаниях Верховной Рады, уточнил Умеров. 

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В случае принятия парламентом соответствующего решения, от продажи крупных госактивов в бюджет Украины может поступить до $400 млн до конца года. 

На аукционы будут выставлены Одесский припортовый завод, производитель титана ОГХК, Запорожский титано-магниевый комбинат, производитель инсулина "Индар" и Центрэнерго. Аукционы по продаже этих активов могут состояться в третьем квартале 2023 года. 

"Если мы их не продадим в этом году, то в следующем их главной ценностью будет только недвижимость, а через год — только земля, на которой они построены", — сказал глава ФГИ. 

Также в Фонде надеются заработать $190 млн от сдачи в аренду государственных сельхозземель через аукционы на Prozorro.Продажи. Для этого также необходимо решение парламента. 

Украина готовится разблокировать "большую приватизацию" уже в мае — глава ФГИ

Умеров также признал низкий интерес зарубежных инвесторов к покупке крупных предприятий в Украине во время полномасштабной войны. Однако он надеется, что инвесторы могут приватизировать активы в знак солидарности с Украиной.  

"Большинство инвесторов, с которыми я разговаривал, — это корпоративные и институциональные инвесторы — сказали, что для них украинский рынок совершенно непривлекателен. Но с точки зрения справедливости, желания поддержать Украину — это оправданный шаг", — сказал Умеров. 

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Роман Бриль
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ФГИ большая приватизация госпредприятия Рустем Умеров Индар
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