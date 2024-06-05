Рекордное падение курса гривни в конце мая: Нацбанк назвал причины

Нацбанк уверяет, что ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой и контролируемой

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Ослабление курса гривни в конце мая связано с резким ростом спроса на валюту и уменьшением предложения. Об этомсообщили в Национальном банке Украины агентству Интерфакс-Украина.

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В частности, чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов.

"Кроме того, в течение последней недели мая наблюдались значительные ситуативные всплески спроса на валюту, отразившиеся на курсовой динамике", – отметили в НБУ.

По мнению Нацбанка, на ослабление гривни также повлияло истечение в середине мая периода, когда наложились два предельных срока расчетов за экспорт аграрной продукции.

"На фоне исчерпания урожая в прошлом году это уменьшило объем предложения валюты. Такое изменение рыночной конъюнктуры – усиление спроса на валюту с одновременным сокращением предложения – привело к соответствующему ослаблению обменного курса гривни. Со своей стороны Национальный банк покрывал структурный дефицит иностранной валюты и сглаживал чрезмерные колебания курса", – отмечают в НБУ.

В частности, среднедневный объем валютных интервенций регулятора вырос в мае до $134 млн по сравнению со $104 млн в апреле и $86 млн в марте.

В то же время Нацбанк уверяет, что ситуация на валютном рынке остается устойчивой и контролируемой, а уровень международных резервов – достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Что будет дальше с курсом

Дальнейшая динамика курса будет определяться, прежде всего, изменениями в балансе спроса и предложения иностранной валюты, отмечают в НБУ. При этом с момента перехода к режиму управляемой гибкости операции без участия регулятора выросли более чем втрое, а их доля – более чем вдвое.

Отвечая на вопрос о спреде между официальным и наличным курсами, который вновь увеличился, НБУ отметил, что разница "находится во вполне приемлемых пределах, не превышая 1,5%", в которых, по его ожиданиям, будет оставаться и дальше.

В то же время в НБУ признали, что новые шаги в направлении валютной либерализации, принятые 3 мая 2024 года, также обусловили повышение спроса на валюту.

"Любые меры по валютной либерализации на первых этапах также генерируют спрос на иностранную валюту и только в перспективе, когда бизнес и иностранные инвесторы убедятся, что все работает, приводят к притоку инвестиций", – отметил Нацбанк.