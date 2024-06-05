Рекордне падіння курсу гривні наприкінці травня: Нацбанк назвав причини

Нацбанк запевняє, що ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою і контрольованою

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Ослаблення курсу гривні наприкінці травня пов'язане з різким зростанням попиту на валюту й одночасним зменшенням пропозиції. Про це повідомили у Національному банку України агентству Інтерфакс-Україна.

Зокрема, чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків.

"Крім того, протягом останнього тижня травня спостерігалися значні ситуативні сплески попиту на валюту, які позначилися на курсовій динаміці", – зауважили в НБУ.

На думку Нацбанку, на ослаблення гривні також вплинуло закінчення в середині травня періоду, коли наклалися два граничні строки розрахунків за експорт аграрної продукції.

"На тлі вичерпання врожаю минулого року це зменшило обсяг пропозиції валюти. Така зміна ринкової кон'юнктури – посилення попиту на валюту з одночасним скороченням пропозиції – призвела до відповідного послаблення обмінного курсу гривні. Зі свого боку Національний банк покривав структурний дефіцит іноземної валюти та згладжував надмірні коливання курсу", – зазначають у НБУ.

Зокрема, середньоденний обсяг валютних інтервенцій регулятора зріс у травні до $134 млн проти $104 млн у квітні та $86 млн у березні.

Водночас Нацбанк запевняє, що ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою і контрольованою, а рівень міжнародних резервів – достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Що буде далі з курсом

Подальша динаміка курсу визначатиметься насамперед змінами в балансі попиту та пропозиції іноземної валюти, зазначають у НБУ. Водночас із моменту переходу до режиму керованої гнучкості операції без участі регулятора зросли більш ніж утричі, а їх частка – більш ніж удвічі.

Відповідаючи на запитання щодо спреду між офіційним і готівковим курсами, який знову збільшився, НБУ зазначив, що різниця "перебуває в цілком прийнятних межах, не перевищуючи 1,5%", у яких, за його очікуваннями, залишатиметься й надалі.

Водночас у НБУ визнали, що нові кроки у напрямку валютної лібералізації, ухвалені 3 травня 2024 року, також обумовили підвищення попиту на валюту.

"Будь-які заходи з валютної лібералізації на перших етапах також генерують попит на іноземну валюту і тільки в перспективі, коли бізнес та іноземні інвестори переконаються, що все працює, приводять до припливу інвестицій", – зазначив Нацбанк.