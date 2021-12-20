Илон Маск заявил, что выплатит $11 млрд налогов по итогам года

Генеральный директор Tesla Илон Маск заплатит более $11 млрд налогов, что может стать рекордным платежом в Налоговую службу США, сообщает Bloomberg.

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"Для тех, кто интересуется: я выплачу более $11 млрд налогов в этом году", — написал бизнесмен в Twitter.

В 2021 году глава Tesla должен уплатить налоги с большого количества опционов на акции компании, которые он реализовал в этом году и срок действия которых истекает в 2022 году.

В начале ноября основатель Tesla пояснил, что в последнее время его состояние существенно выросло. Поскольку в Tesla он не получает ни премий, ни зарплат, единственный способ уплатить налоги — это продать акции.

Ранее в этом году американский еженедельный журнал Time признал Илона Маска человеком года. Вскоре после этого сенатор Массачусетса Элизабет Уоррен заявила, что ему пришло время платить налоги. В ответ на этот упрек Маск заявил, что в этом году заплатит больше налогов, чем любой другой американец в истории.

2 ноября сообщалось, что личное состояние Маска увеличилось за день на $24 млрд благодаря росту на 8,5% стоимости акций Tesla и достигло отметки в $335 млрд. Таким образом он стал самым богатым человеком в истории.

7 ноября 2021 года Илон Маск попросил у подписчиков в Twitter совета, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Подписчики посоветовали продавать. В течение недели – с 8 по 14 ноября Илон Маск продал акции автопроизводителя на общую сумму $6,9 млрд. 15 ноября он продал акции компании еще на $930 млн. 24 ноября – еще на $1 млрд. 10 декабря – продал еще пакет акций компании на $960 млн.

16 декабря Маск заявил, что может стать самым крупным налогоплательщиком за всю историю США.

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Наталия Фреик

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