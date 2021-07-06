Резервы НБУ превысили $28 млрд впервые с февраля. Что влияло на динамику

Международные резервы Украины в июне выросли на 2% и на 1 июля составляли $28,357 млрд (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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В НБУ пояснили, что резервы выросли благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Нацбанка, что компенсировало погашение внешних и внутренних обязательств государства.

Что влияло на динамику резервов в июне

Операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли $1,095 млрд (в эквиваленте), в том числе $726,3 млн – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил $995,6 млн. Из этой суммы $848 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $80,1 млн – на обслуживание еврооблигаций, а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Кроме того, в июне НБУ уплатил $2,3 млн в пользу Международного валютного фонда.

Операции НБУ на межбанке. Большую часть июня на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, в частности из-за благодаря интересу нерезидентов к ОВГЗ и активизации экспортеров. Это позволило НБУ пополнить резервы на $682,8 млн. По итогам июня чистая покупка валюты Нацбанком на валютном рынке составила $583,3 млн.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $180,8 млн. В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

Динамика международных резервов

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В мае международные резервы сократились на 0,6% – до $27,8 млрд. Причина – погашение внешних и внутренних обязательств государства.

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Юрий Тарасовский

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