Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Советник Трампа сообщил итоги переговоров с РФ по ядерному оружию
23.10.2018, 10:00

РФ обжаловала присуждение Коломойскому $159 млн за активы в Крыму

РФ обжаловала присуждение Коломойскому $159 млн за активы в Крыму

Россия подала жалобу в Апелляционный суд Гааги по иску украинского бизнесмена

Россия не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года, "в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ООО Эверест Эстейт и других компаний к РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского Министерства юстиций.

"Данное решение обжаловано Россией 29 августа 2018 года в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)", - сообщили в ведомстве.

В мае этого года арбитраж установил, что Россия незаконно экспроприировала имущество истцов - ООО Эверест Истейт и 17 других украинских структур связанных с Игорем Коломойским, а также одного физлица - бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета - на территории Крыма. Своим решением суд присудил им компенсацию за потерю активов, а также проценты и возмещение расходов по оплате услуг юристов и расходов на проведение арбитражного разбирательства.

Истцы заявляли, что Россия нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 1998 года, препятствуя украинским инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости, чтов конечном счете привело к экспроприации этих инвестиций. 

В общей сложности арбитраж присудил 19 заявителям около $130 млн компенсации, возмещение судебных издержек на $9 млн, а также проценты на невыплаченные суммы, которые на момент вынесения решения достигли примерно $20 млн.

В сентябре 2018-го Апелляционный суд Киева по ходатайству Эверест Истейт и остальных истцов арестовал акции украинских "дочек" российских госбанков - Проминвестбанка (группа Внешэкономбанка), Сбербанка и ВТБ. Позднее Верховный суд отказался снимать арест с активов "дочек" российских банков.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России, которая оспаривала компетенцию Женевского арбитража на рассмотрение иска украинских компаний о компенсации убытков за экспроприацию активов в Крыму.

Напомним, 3 сентября 2014 года Госсовет Крыма принял решение о национализации всего имущества Коломойского в оккупированном Крыму.

Читайте также

Украина снова занимает. Сколько это будет стоить? 23.10.2018Украина начинает роад-шоу еврооблигаций 22.10.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: игорь коломойский, арбитраж, арест активов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 