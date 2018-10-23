РФ обжаловала присуждение Коломойскому $159 млн за активы в Крыму

Россия подала жалобу в Апелляционный суд Гааги по иску украинского бизнесмена

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Россия не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года, "в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ООО Эверест Эстейт и других компаний к РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского Министерства юстиций.



"Данное решение обжаловано Россией 29 августа 2018 года в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)", - сообщили в ведомстве.



В мае этого года арбитраж установил, что Россия незаконно экспроприировала имущество истцов - ООО Эверест Истейт и 17 других украинских структур связанных с Игорем Коломойским, а также одного физлица - бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета - на территории Крыма. Своим решением суд присудил им компенсацию за потерю активов, а также проценты и возмещение расходов по оплате услуг юристов и расходов на проведение арбитражного разбирательства.

Истцы заявляли, что Россия нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского соглашения по поощрению и взаимной защите инвестиций от 1998 года, препятствуя украинским инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости, чтов конечном счете привело к экспроприации этих инвестиций.

В общей сложности арбитраж присудил 19 заявителям около $130 млн компенсации, возмещение судебных издержек на $9 млн, а также проценты на невыплаченные суммы, которые на момент вынесения решения достигли примерно $20 млн.

В сентябре 2018-го Апелляционный суд Киева по ходатайству Эверест Истейт и остальных истцов арестовал акции украинских "дочек" российских госбанков - Проминвестбанка (группа Внешэкономбанка), Сбербанка и ВТБ. Позднее Верховный суд отказался снимать арест с активов "дочек" российских банков.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России, которая оспаривала компетенцию Женевского арбитража на рассмотрение иска украинских компаний о компенсации убытков за экспроприацию активов в Крыму.

Напомним, 3 сентября 2014 года Госсовет Крыма принял решение о национализации всего имущества Коломойского в оккупированном Крыму.