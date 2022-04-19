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РФ считает заморозку своих резервов "беспрецедентной", планирует идти в суд

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 12:53
РФ считает заморозку своих резервов
Фото: EPA

Россия считает заморозку своих резервов "беспрецедентной" и планирует обжаловать ее в судах, заявила глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина во вторник. Об этом пишет "Интерфакс".

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"Конечно, это беспрецедентная "заморозка", мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе", – сказала она во время общения с депутатами нелегитимной Государственной думы.

18 апреля Набиуллина подтвердила, что после западных санкций ЦБ РФ имеет возможность распоряжаться примерно половиной резервов – это золото, юани и другие неподсанкционные активы, не позволяющие управлять ситуацией на внутреннем рынке.

  • США, Евросоюз, Великобритания и Канада договорились перекрыть ЦБ РФ доступ к его золотовалютным резервам в первые дни агрессии России против Украины.
  • По оценке Минфина РФ, Россия не может распоряжаться примерно половиной суммы – $300 млрд из $640 млрд.
  • Министерство экономики Украины и офис президента заявляли, что правительство совместно с другими странами ищет механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов центробанка РФ. Их хотят использовать в качестве репарации для предстоящего восстановления страны после войны.

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Андрей Водяный
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международные резервы Центробанк России Эльвира Набиуллина
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