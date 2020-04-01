"Рискуем остановить экономику, а не пандемию": Кабмину предложили план

Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) разработал и передал Кабинету министров план мер по спасению экономики Украины в условиях пандемии.

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В пакете рекомендации по ряду направлений: как помочь бизнесу и ФОПам, гарантировать продовольственную безопасность, восстановить транспортное сообщение, сохранить финансовую стабильность государства и улучшить общее управление в условиях кризиса.

В НИСИ считают, что антикризисный план должен ограничить влияние побочных эффектов карантина на экономическую и социальную жизнь государства.

В частности, НИСИ предлагает расширить виды экономической деятельности в условиях карантина при минимизации рисков для здоровья работников, например, обеспечить работу продовольственных рынков с обязательным соблюдением противоэпидемических протоколов.

"Государство должно срочно смягчить негативные последствия карантина для бизнеса, иначе мы рискуем остановить экономику, а не пандемию. Вместо полных запретов, нужны более гибкие подходы. При этом, надо следить за критическими для государства сферами, в частности, продовольственной безопасностью", - отметил директор НИСИ Александр Литвиненко.

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В институте заявили, что пакет рекомендаций разработан на основе анализа международного опыта и оценки результатов первых мер властей по противодействию распространению COVID-19.

Пакет рекомендаций доступен по ссылкам тут и тут.

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