Верховная Рада примет изменения в госбюджет через неделю - Шмыгаль

Кабинет министров доработает законопроект об изменениях в государственный бюджет в связи с коронавирусом. Верховная Рада может его принять через 7-8 дней. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV вечером 30 марта.

По его словам, документ не был проголосован вчера на внеочередном заседании парламента, потому что не не все депутаты успели с ним ознакомиться.

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“Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней”, - сказал премьер.

Также он отметил, что Кабмин работал над изменениями в бюджет совместно с парламентским комитетом “практически в круглосуточном режиме”.

“Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с Covid-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 млрд грн. Как только эта борьба будет завершена, все расходы будут возвращены и мы продолжим финансировать развитие экономики”, - сказал премьер.

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