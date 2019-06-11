Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КСУ рассматривает законность роспуска Рады Зеленским: трансляция
11.06.2019, 10:54

Рожкова о Коломойском: Мы точно громко не ссорились

Рожкова о Коломойском: Мы точно громко не ссорились

Замглавы НБУ рассказала об угрозах исков экс-владельцев ПриватБанка

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает сотрудничать с действующим правительством и готов работать с будущим правительством. Об этом в интервью Голос Америки сказала заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, независимость центральных банков и заключается в том, что они сотрудничают со всеми ветвями власти, потому что задача номер один - обеспечение финансовой стабильности.

"Мы продолжаем сотрудничать с тем правительством, которое есть, и готовы работать с тем правительством, которое будет. И конечно, с администрацией президента - потому что вопрос макрофинансовой стабильности, это не только вопрос НБУ. А угрозу мы пока видим со стороны судебных исков, потому что их очень много. И особенно эти решения, они подрывают независимость Национального банка", - подчеркнула Рожкова.

Отвечая на вопрос об отношениях с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским, она отметила, что не общалась с ним с 2016 года. "Кажется, это был ноябрь или октябрь (2016 года), мы прекратили общение. Лично мы не ссорились. Но моя работа заключалась в надзоре за банками, поэтому я должна была требовать от бывших владельцев ПриватБанка докапитализировать его и прекратить деятельность, которая могла навредить кредиторам и т.д. В деловых вопросах мы общались по-разному, никаких других отношений у нас не было. Но мы точно громко не ссорились", - сказала Рожкова.

Читайте также: Проблемы, национализация и война: история Привата в 146 СМСках

Также она прокомментировала возможное влияние президента Владимира Зеленского на решение судов по возврату ПриватБанка бывшим владельцам: "Во-первых, он заявил публично, что будет защищать интересы государства. Во-вторых, знаете, я не люблю предположений […] Есть какие-то события, которые произошли. Есть стопроцентные факты, которые состоятся - и мы об этом упоминали в разговоре: о судах, для МВФ это будет красная линия […] Я надеюсь, что все будет хорошо".

Напомним, докапитализацию ПриватБанка на 155 млрд грн экс-совладелец ранее называл "манипуляциями бухгалтерии и финансовой отчетности", поскольку эти 155 млрд грн "не были монетизированы".

Коломойский заявлял, что Нацбанк в лице замглавы Рожковой так провел реструктуризацию кредитного портфеля банка, что "все залоги просто ушли". "Они их просто перестали считать, сказали: "Мы тут поменяли постановление, поэтому акции ничего не стоят", - утверждал олигарх.

Отправить:
Распечатать:
Теги: национализация Приватбанка, Катерина Рожкова, игорь коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 