Рожкова о Коломойском: Мы точно громко не ссорились

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает сотрудничать с действующим правительством и готов работать с будущим правительством. Об этом в интервью Голос Америки сказала заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, независимость центральных банков и заключается в том, что они сотрудничают со всеми ветвями власти, потому что задача номер один - обеспечение финансовой стабильности.

"Мы продолжаем сотрудничать с тем правительством, которое есть, и готовы работать с тем правительством, которое будет. И конечно, с администрацией президента - потому что вопрос макрофинансовой стабильности, это не только вопрос НБУ. А угрозу мы пока видим со стороны судебных исков, потому что их очень много. И особенно эти решения, они подрывают независимость Национального банка", - подчеркнула Рожкова.

Отвечая на вопрос об отношениях с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским, она отметила, что не общалась с ним с 2016 года. "Кажется, это был ноябрь или октябрь (2016 года), мы прекратили общение. Лично мы не ссорились. Но моя работа заключалась в надзоре за банками, поэтому я должна была требовать от бывших владельцев ПриватБанка докапитализировать его и прекратить деятельность, которая могла навредить кредиторам и т.д. В деловых вопросах мы общались по-разному, никаких других отношений у нас не было. Но мы точно громко не ссорились", - сказала Рожкова.

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Также она прокомментировала возможное влияние президента Владимира Зеленского на решение судов по возврату ПриватБанка бывшим владельцам: "Во-первых, он заявил публично, что будет защищать интересы государства. Во-вторых, знаете, я не люблю предположений […] Есть какие-то события, которые произошли. Есть стопроцентные факты, которые состоятся - и мы об этом упоминали в разговоре: о судах, для МВФ это будет красная линия […] Я надеюсь, что все будет хорошо".

Напомним, докапитализацию ПриватБанка на 155 млрд грн экс-совладелец ранее называл "манипуляциями бухгалтерии и финансовой отчетности", поскольку эти 155 млрд грн "не были монетизированы".

Коломойский заявлял, что Нацбанк в лице замглавы Рожковой так провел реструктуризацию кредитного портфеля банка, что "все залоги просто ушли". "Они их просто перестали считать, сказали: "Мы тут поменяли постановление, поэтому акции ничего не стоят", - утверждал олигарх.