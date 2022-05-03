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России остался один день до дефолта. Чтобы спастись – придется сжечь долларовые резервы

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 12:15
России остался один день до дефолта. Чтобы спастись – придется сжечь долларовые резервы - Фото
Фото: depositphotos.com

У России осталось чуть менее дня, чтобы избежать дефолта и успеть выплатить инвесторам $650 млн купонов и основных платежей по выпускам двух серий облигаций с погашением в 2022 и 2042 годах. Об этом пишет агентство Bloomberg.  

Завтра, 4 мая, истекает срок льготного 30-дневного периода отсрочки выплат, заблокированных в начале апреля. 

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Обратный отсчет до дефолта начался, когда JPMorgan Chase & Co. приостановил выплаты по российским облигациям по распоряжению Минфина США. Россия попыталась обойти проблему, предложив заплатить в рублях, но рейтинговые агентства назвали это нарушением условий выпуска облигаций. 

Затем, когда оставалось несколько дней до выплат, Россия использовала свои внутренние долларовые резервы и в пятницу объявила, что перевела наличные деньги своему иностранному платежному агенту.  

Этот шаг является приемлемым для Министерства финансов США, поскольку использование долларовых резервов России снижает ее возможности финансировать войну. 

России удастся избежать дефолта, если хотя бы один из инвесторов 4 мая получит выплаты по облигациям. 

По состоянию на первую половину 3 мая по крайней мере, одна международная расчетная палата получила и обработала платежи по российским облигациям, уточняет Bloomberg со ссылкой на свои источники.  

Если завтра России проведет оплату, дата возможного дефолта перенесется на 25 мая, когда запланированы выплаты по суверенным облигациям.  

На данный момент эти выплаты заблокированы Минфином США и пока не было официальных сообщений, собирается ли министерство их разблокировать.  

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Роман Брыль
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Минфин США санкции против россии евроблигации дефолт России
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