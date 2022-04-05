РФ запретили обслуживать долги со счетов в США. У нее три выхода, среди которых – дефолт

Министерство финансов США приостановило выплаты долларовых обязательств со счетов российского правительства в американских банках, пишет Bloomberg.

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После этого у России есть три варианта: погашение долгов за счет долларовых резервов, хранящихся на территории РФ, использование валютной выручки для обслуживания своих обязательств или дефолт, цитирует издание представителя Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

США ввели санкции против российских золотовалютных резервов несколько недель назад, но до 25 мая действовали исключения, позволявшие иностранным инвесторам получать платежи по российскому долгу в иностранной валюте. Благодаря этому 17 марта Россия успешно выплатила купон по евробондам на сумму $117 млн и после этого совершила еще не менее четырех платежей по внешним долгам.

По словам аналитика гонконгской инвестиционной компании Avenue Asset Management Карла Вонга, новый запрет – это поворот на 180 градусов. Его ввели после того, как стало известно о массовых убийствах гражданского населения в оккупированных Россией городах Украины.

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Reuters пишет, что в понедельник, 4 марта, Россия не смогла использовать более $600 млн с резервов в американских банках для выплаты обязательств по государственным еврооблигациям. По словам источника агентства, у России остается 30-дневный льготный период для того, чтобы осуществить платеж.

Если она не произведет выплаты или предложит инвесторам рубли вместо иностранной валюты, указанной в договоре, это будет считаться дефолтом.

В случае дефолта России под угрозой окажутся обязательства не только государства, но и российских компаний. Общая сумма – $150 млрд. Таким образом, это будет самый большой дефолт в мире со времен Аргентины 2001 года.

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Андрей Водяный

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