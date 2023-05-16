Россия с начала года резко увеличила расходы на войну: рост – на 282%
Россия потратила 2 трлн рублей ($26 млрд) на военный сектор только в январе и феврале 2023 года, что на 282% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Reuters со ссылкой на данные казначейства РФ.
В январе-феврале 2023 года более 36% общих расходов российского бюджета пошли на армию. За эти два месяца Россия потратила уже 40% из запланированных на год расходов на оборонный сектор.
"Данные, опубликованные на бюджетном онлайн-портале Федерального казначейства, дают четкое представление о военных расходах", – отмечает агентство.
В мае прошлого года российский Минфин перестал публиковать данные о выполнении отдельных месячных бюджетов, но теперь добавил на портал данные за 2022 год и начало этого года.
В прошлом году Россия потратила на военный сектор 17,1% от общих расходов, по сравнению с 14,4% в 2021 году.
- Дефицит бюджета Российской Федерации за первые четыре месяца превысил план за весь 2023 год.
- В январе в России зафиксировали рекордный дефицит федерального бюджета – около $25 млрд.
- Декабрь 2022 года Россия закончила с абсолютно рекордным дефицитом федерального бюджета – $56 млрд.
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