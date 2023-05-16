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Россия с начала года резко увеличила расходы на войну: рост – на 282%

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 11:28
Россия с начала года резко увеличила расходы на войну: рост – на 282% - Фото
Российские войска (Фото - ЕРА)

Россия потратила 2 трлн рублей ($26 млрд) на военный сектор только в январе и феврале 2023 года, что на 282% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Reuters со ссылкой на данные казначейства РФ.

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В январе-феврале 2023 года более 36% общих расходов российского бюджета пошли на армию. За эти два месяца Россия потратила уже 40% из запланированных на год расходов на оборонный сектор.

"Данные, опубликованные на бюджетном онлайн-портале Федерального казначейства, дают четкое представление о военных расходах", – отмечает агентство.

В мае прошлого года российский Минфин перестал публиковать данные о выполнении отдельных месячных бюджетов, но теперь добавил на портал данные за 2022 год и начало этого года.

В прошлом году Россия потратила на военный сектор 17,1% от общих расходов, по сравнению с 14,4% в 2021 году.

Вера Касиян
расходы на войнубюджет россии
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