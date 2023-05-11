Россия перевыполнила годовой план по дефициту бюджета уже к маю

Дефицит бюджета Российской Федерации за первые четыре месяца превысил план за весь 2023 год, следует из данных российского минфина.

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По данным ведомства, с января по апрель доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Расходы за этот период выросли на 26%.

Таким образом дефицит достиг 3,42 трлн рублей ($44,87 млрд), что больше запланированных на весь год 2,90 трлн рублей ($38,05 млрд), или 2% ВВП.

При этом расходы федерального бюджета аномально ускорились в середине апреля. К концу месяца дефицит бюджета вырос сразу на 1,02 трлн рублей ($13,38 млрд).

Минфин объяснил рост дефицита сокращением нефтегазовых доходов – они снизились на 52%.

План по дефициту российского бюджета на 2023 год оказался почти выполнен уже к концу февраля, писал российский Forbes. А по итогам года он может быть в полтора-два раза больше запланированных, считают опрошенные изданием эксперты.