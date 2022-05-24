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Россия вновь на грани дефолта: США запретили все операции с облигациями РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 23:32
Россия вновь на грани дефолта: США запретили все операции с облигациями РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов США отказалось продлить срок действия генеральной лицензии, которая позволяла американским инвесторам получать выплаты по российским облигациям. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина США.  

Американским банкам и частным лицам будет запрещено принимать платежи по облигациям от правительства России после 00:01 по нью-йоркскому времени в среду, 25 мая, говорится в заявлении. 

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Это означает, что Россия не может расплатиться с американскими инвесторами по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах до крайнего срока 27 мая. 

Всего по этим облигациям Россия должна выплатить $100 млн. 

Пока не ясно, будет ли этого достаточно, чтобы Россия объявила дефолт, подчеркивают в агентстве.  

Держатели облигаций за пределами США все еще могут получить выплаты. А поскольку большинство держателей российских облигаций находятся в Европе, может не набраться достаточного количества кредиторов, не получивших выплат, чтобы объявить дефолт.   

В случае неуплаты у России есть льготный период до 30 дней, чтобы найти решение. Таким льготным периодом Россия уже пользовалась в прошлом месяце и успела выплатить купоны по облигациям в последний день.     

Всего Россия должна выплатить около $1 млрд в виде купонных выплат до конца 2022 года.   

У РФ достаточно наличных денег благодаря еженедельным поступлениям миллиардов долларов от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров, подчеркивают в Bloomberg. 

Россия вновь на грани дефолта: США запретили все операции с облигациями РФ

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Роман Брыль
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Минфин США гособлигации дефолт России
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