Россия выкупит акции своих компаний на $10 млрд из-за санкций США и Европы

Правительство России планирует выкупить акции российских компаний на сумму до $10 млрд (1 трлн рублей), которые поступят из подсанкционного Фонда национального благосостояния РФ. Об этом сообщает российский Forbes.

На 1 февраля на счетах российского Фонда национального благосостояния находилось $117,4 млрд или 13,6 трлн рублей. Таким образом Россия пытается удержать обвал своего рынка, ведь из-за развязывания войны против Украины российские компании оказались под санкциями и потеряли десятки иностранных инвесторов.

В частности, свой бизнес в России закрыли нефтегазовая компания ExxonMobile, BMW, Ford, Boeing, Shell, BP, Equinor и другие. Также прекратила продажу своей продукции на российском рынке компания Apple, действие Apple Pay на территории РФ ограничено.

Фонд национального благосостояния России – российский государственный резервный фонд – является частью механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу. Наполняется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета. По данным российского Совкомбанка, 79% всех средств Фонда хранятся в иностранной валюте – в долларах, евро, фунтах и юанях.

После военного вторжения России в Украину 24 февраля капитализация крупнейших российских компаний упала за несколько дней на 80%-90%, а индекс Мосбиржи с 21 по 25 февраля снизился на 30%. С 25 февраля торгов акциями на Мосбирже не проводится – такое решение принял российский центробанк.

Пытаясь удержать рынок власти оккупанта повысили в России учетную ставку с 9,5% до 20% годовых и обязали экспортеров продавать 80% своей валютной выручки.

28 февраля Минфин США ввел санкции против Фонда национального благосостояния РФ. Подробнее о том, как мир реагирует на агрессию России против Украины, мы описываем в хронике.

Богдан Заика

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.