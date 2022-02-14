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Россия выпала из тройки крупнейших покупателей украинских товаров. Ее место заняла Турция

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 19:22
Россия выпала из тройки крупнейших покупателей украинских товаров. Ее место заняла Турция - Фото
Фото: depositphotos.com

Экспорт украинских товаров в Россию в 2021 году вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом до $3,4 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики.   

Россия опустилась на пятое место по объему закупленных товаров в Украине. По итогам 2020 года Россия занимала третье место среди крупнейших экспортных партеров Украины с показателем $2,7 млрд.  

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В топ-3 стран, куда Украина экспортирует больше всего товаров, вошли: Китай – $8 млрд (рост экспорта на 12% за год), Польша – $5,2 млрд (рост 59%) и Турция – $4,1 млрд (рост 70%). 

Всего Украина экспортировала товаров на $68 млрд в прошлом году, что на 38% больше, чем в 2020 году. 

В Украину завезли российских товаров на $6 млрд (рост на 33,9%), и по этому показателю РФ сохранила третье место среди крупнейших импортеров товаров в Украину. 

Первое место остается за Китаем – $10,9 млрд (рост 31,9%) импорта товаров, второе за Германией – $6,2 млрд (рост на 17,7%). 

Украина импортировала товаров на $72,8 млрд в 2021 году, что на 34% больше, чем годом ранее. 

Негативное сальдо торгового баланса по итогу года сократилось до $4,7 млрд, по сравнению с $5,1 млрд в 2020 году. 

Украина торговала с партнерами из 235 стран в 2021 году. 

Россия выпала из тройки крупнейших покупателей украинских товаров. Ее место заняла Турция

  • 12 января 2021 года Государственная таможенная служба сообщила, что внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года. В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд). Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).  
  • 3 февраля 2021 года Россия вышла на второе место по импорту товаров в Украину в январе. 

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Роман Брыль
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Госстат внешнеторговый оборот украины импорт товаров негативне сальдо экспорт товаров в Россию
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