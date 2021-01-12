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Украина потеряла за год $7 млрд во внешней торговле. Россия остается в тройке партнеров

12.01.2021, 11:14
Украина потеряла за год $7 млрд во внешней торговле. Россия остается в тройке партнеров - Фото
Фото: depositphotos.com

Внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года. Об этом сообщает Государственная таможенная служба на своей Facebook странице. 

За 12 месяцев прошлого года в Украину импортировано товаров на $54,2 млрд, что на 10,3% или на $6,2 млрд меньше, чем в 2019 году.

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Экспорт сократился на 1,7%, или на $850 млн до $49,2 млрд за отчетный период.

Украина закончила год с отрицательным сальдо (разницей между экспортом и импортом) в $5 млрд.

В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд).

Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).   

В основном, Украина экспортировала зерновые ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла ($5,8 млрд).

Основными импортными товарами в прошлом году были: топливо и нефтепродукты ($8 млрд), продукция машиностроения ($6,1 млрд), автомобили ($5,5 млрд).

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Роман Брыль
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товарооборот отрицательное сальдо внешняя торговля

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